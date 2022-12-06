Оливер Стоун сожалеет, что проголосовал за Байдена на президентских выборах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Известный американский режиссер Оливер Стоун заявил, что ошибся, когда голосовал за Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году.

"Я ошибся, что голосовал за этого человека. Я правда думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда <...> поддерживал войны", – сказал он в интервью сербской газете Politika.

Стоун считает, что 44-й президент США Барак Обама совершил огромную ошибку, "выбрав" Байдена. По мнению режиссера, Обама "настолько боялся обидеть американский истеблишмент", что выбрал в нем "самого старого дедушку".

"А дедушка оказался очень опасным и сейчас кричит: "Давайте убьем русских, сейчас наш шанс", – отметил режиссер.

Стоун уверен, что подлинным виновником конфликта в Донбассе является Вашингтон. Он подчеркнул, что США всегда нарушали правила, но при этом пытались выставить себя "профессионалами" при обсуждении какой-либо страны, которая попытается нарушить "линию мирового порядка".

Ранее Стоун заявил, что Владимир Путин не допустил разрушения России и превращения ее в вассала США. По словам режиссера, Вашингтон заинтересован в наличии внешнего врага, чтобы снабжать заказами свой военно-промышленный комплекс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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