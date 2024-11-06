Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды российскими женщинами

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Женщины в России делают "культурный, нравственный" и "политический" выбор, не закутываясь с ног до головы в темную одежду, заявил на этнографической выставке "Традиционные женские образы в России" глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

Общественный деятель подчеркнул, что "закутанная женщина с головы до ног" не является российской традицией.

"Говорят, это новая традиция – закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь", – цитирует слова Фадеева телеграм-канал СПЧ.

По его словам, выставка демонстрирует, "какой выбор правильный".

Ранее Фадеев заявил, что никабы в России необходимо запретить. Он объяснил, что такое ограничение уже есть в некоторых странах Центральной Азии. Фадеев пообещал обсудить данный вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Во Владимирской области тем временем запретили носить школьникам хиджабы, никабы и прочие элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Соответствующие изменения были внесены в постановление области о типовых требованиях к одежде школьников.

Кремль при этом не стал участвовать в дискуссии по поводу хиджабов.