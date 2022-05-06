НАТО выступает за прекращение боев на Украине, но своими действиями мешает этому – МИД РФ

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Североатлантический альянс призывает к скорейшему прекращению боевых действий на территории Украины, однако делает все, чтобы этого не случилось, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Продолжает вызывать возмущение двуличная политика стран НАТО и ЕС, на словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают все, чтобы не допустить этого", – приводит его слова РИА Новости.

Зайцев отметил, что страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. По его словам, их масштабы исчисляются миллиардами долларов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд стран накачивают Украину вооружениями и тем самым делают из нее плацдарм для битвы с Россией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

