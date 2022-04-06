ВС России применили две ракеты "Оникс" против наземных целей на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили военные объекты Украины залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму.

Минобороны РФ показало видео пуска ракет. На кадрах видно, как они выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают вдаль, быстро набирая скорость.

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ уничтожили 407 беспилотников, 125 самолетов, 93 вертолета, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также российские военнослужащие предотвратили попытку эвакуации главарей националистического батальона "Азов" под Мариуполем. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.