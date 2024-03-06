Трамп назвал праймериз в "супервторник" воодушевляющим днем

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "супервторник" для него стал прекрасным и воодушевляющим днем. Так он прокомментировал предварительные результаты состоявшихся внутрипартийных выборов. Об этом сообщает RT со ссылкой на американские СМИ.

"Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны", – подчеркнул он.

Зарубежные издания пишут, что Трамп победил на праймериз в 11 из 15 штатов.

Ранее сообщалось о его победе на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина. Затем стало известно, что он лидирует на праймериз еще в восьми штатах.

Основным соперником Трампа является бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Она победила на праймериз в округе Колумбия. При этом Трамп назвал этот округ "болотом".



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