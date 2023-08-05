Фото: министерство обороны Российской Федерации

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, сообщает РИА Новости.

Сигнал тревоги сперва прозвучал в 11:24 по московскому времени в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях Украины.

В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях тревогу объявили в 11:34. Через пару минут она прозвучала на всей территории страны.

Ранее представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

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