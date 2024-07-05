Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: министерство обороны РФ

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, сигнал о тревоге прозвучал в 07:29.

Ночью 5 июля несколько взрывов прозвучало в Конотопе в Сумской области Украины. Официальной информации о взрывах пока не поступало – местные власти не комментировали ситуацию. Отмечается, что в этом городе располагается крупный железнодорожный узел.

Взрыв также прогремел вечером 4 июля в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

По данным местных СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.