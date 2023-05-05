Послу РФ в Польше вручили ноту протеста из-за заявления экс-омбудсмена Астахова

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Послу Российской Федерации в министерстве иностранных дел Польши во время вызова передали ноту протеста из-за заявления экс-омбудсмена РФ Павла Астахова о польском диппредставителе. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

"Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики, – передает РИА Новости слова пресс-секретаря.

Несколько дней назад в эфире телепрограммы Владимира Соловьева проходило обсуждение изъятия правительством Польши школы при диппредставительстве России в Варшаве. В свою очередь, Астахов спросил, почему польский посол еще не плавает в Москве-реке.

29 апреля польские власти совместно с полиций ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.



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