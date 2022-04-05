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ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
"В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", – отмечается в заявлении.
Из документа также следует, что генсек европейской внешнеполитической службы пригласил 5 апреля постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, чтобы оповестить его о данном решении.
Кроме того, агентство France-Presse со ссылкой на представителя МИД страны сообщило, что Словения высылает из страны 33 дипломатов РФ.
До этого Словения объявила о сокращении числа сотрудников посольства РФ в Любляне. Уточнялось, что власти решили привести численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве.
5 апреля Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. О том, что высылают российских дипломатов, также заявили Испания, Дания, Германия, Бельгия, Франция и некоторые другие страны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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