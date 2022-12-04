Блинкен назвал условие для переговоров с Россией

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Москвой возможны, если Россия покажет свою заинтересованность. Об этом сообщает CBS.

"Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", – сказал он.

По его мнению, сейчас российская сторона не готова к переговорному процессу. Блинкен считает, что никакого продвижения не будет, пока Владимир Путин не проявит заинтересованность.

Ранее в США заявили, что гарантии безопасности для России остановят конфликт на Украине. Обозреватель Джек Бакби в своей статье поддержал недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости учитывать озабоченности Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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