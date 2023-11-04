Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупике в конфликте

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Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте, пишет журнал The Economist.

Ранее Заслужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит в тупик, как и в первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет.

"Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация", – сказал украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Между тем Зеленский признал, что Воздушно-космические силы Российской Федерации держат небо на контроле. В связи с этим наступление украинской армии осложнено. Президент Украины считает, что решить проблему сможет передача Киеву американских истребителей F-16, а также укрепление сил ПВО. Зеленский вновь отверг идею остановки конфликта.

Также слова Заслужного подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова главкома ВСУ посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения.



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