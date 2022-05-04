В МИД РФ назвали внешнеполитический курс Зеленского наглым и проплаченным

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала внешнеполитический курс президента Украины Владимира Зеленского наглым и проплаченным.

"Им внушили абсолютное ощущение вседозволенности и безнаказанности. Потому что они, не производя ничего и все разрушая, получали за это огромные деньги, миллионные и миллиардные транши со всего мира ровно за такие наглые и хамские, оторванные от реальности заявления", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова напомнила, что полгода назад президент Украины пообещал наглую внешнюю политику, которая, по мнению представителя МИД РФ, и привела к нынешнему положению.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, когда связывает переговоры с Россией и судьбу украинских военных на заводе "Азовсталь".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.