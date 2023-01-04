В Бельгии признали провал санкционной политики против России

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Экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что санкционная политика против России провалилась.

"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", – приводит его слова РИА Новости.

В своем Twitter Верхофстадт сравнил показатели торговли между Россией и Евросоюзом. По его мнению, санкции пошли только на пользу Москве, которая увеличила торговый оборот с большинством стран ЕС.

Ранее глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер выделил три основные причины устойчивости российской экономики к санкциям Запада.

Первой причиной экономист назвал доходы от продажи энергоресурсов. Второй – действия российского Центробанка, третьей – опыт предыдущих кризисов. Он напомнил, что Россия пережила кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008–2009 года и сильное падение цен на нефть в 2014 году.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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