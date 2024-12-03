Минобороны Южной Кореи провело совещание на фоне военного положения

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Министерство обороны Южной Кореи провело совещание командующих вооруженными силами республики на фоне объявления военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что ведомство также издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности гражданских силовиков и вооруженных сил республики.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", – заявил президент.

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, в посольстве РФ в Южной Корее также призвали российских граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях в связи с военным положением. В ведомстве добавили, что следят за развитием ситуации.