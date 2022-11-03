15:56Политика
Российские войска отбили атаки на купянском направлении, уничтожив более 130 боевиков
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В министерстве обороны России сообщили, что российская армия успешно отразила все атаки украинских сил на купянском направлении. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
"На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Все атаки отражены", – говорится в публикации министерства.
Вражеские силы потеряли:
- более 130 боевиков и военнослужащих;
- три танка;
- две боевые машины;
- два бронеавтомобиля "Хамви".
В Минобороны также рассказали, что украинские войска предприняли попытку наступления на красно-лиманском направлении, однако были отброшены на исходные рубежи. ВСУ продвигались в сторону следующих населенных пунктов:
- Макеевка;
- Площанка;
- Червонопоповка.
ВСУ потерпели поражение и вблизи населенных пунктов Терны и Кировск. Потери противника составили:
- более 200 военнослужащих;
- четыре танка;
- девять боевых бронированных машин;
- восемь автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях
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