Российские войска отбили атаки на купянском направлении, уничтожив более 130 боевиков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В министерстве обороны России сообщили, что российская армия успешно отразила все атаки украинских сил на купянском направлении. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Все атаки отражены", – говорится в публикации министерства.

Вражеские силы потеряли:

более 130 боевиков и военнослужащих;

три танка;

две боевые машины;

два бронеавтомобиля "Хамви".

Макеевка;

Площанка;

Червонопоповка.

более 200 военнослужащих;

четыре танка;

девять боевых бронированных машин;

восемь автомобилей.

В Минобороны также рассказали, что украинские войска предприняли попытку наступления на красно-лиманском направлении, однако были отброшены на исходные рубежи. ВСУ продвигались в сторону следующих населенных пунктов:ВСУ потерпели поражение и вблизи населенных пунктов Терны и Кировск. Потери противника составили:Ранее сообщалось, что российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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