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15:56

Политика

Российские войска отбили атаки на купянском направлении, уничтожив более 130 боевиков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В министерстве обороны России сообщили, что российская армия успешно отразила все атаки украинских сил на купянском направлении. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Все атаки отражены", – говорится в публикации министерства.

Вражеские силы потеряли:

  • более 130 боевиков и военнослужащих;
  • три танка;
  • две боевые машины;
  • два бронеавтомобиля "Хамви".

В Минобороны также рассказали, что украинские войска предприняли попытку наступления на красно-лиманском направлении, однако были отброшены на исходные рубежи. ВСУ продвигались в сторону следующих населенных пунктов:

  • Макеевка;
  • Площанка;
  • Червонопоповка.

ВСУ потерпели поражение и вблизи населенных пунктов Терны и Кировск. Потери противника составили:

  • более 200 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • девять боевых бронированных машин;
  • восемь автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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