В ЛНР сообщили об уничтожении группы ВСУ, пытавшейся продвинуться в сторону Кременной

Фото: Минобороны РФ

Подразделения ВСУ численностью около 200 человек предприняли попытку продвижения в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике, однако были разбиты ударом российской артиллерии. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"На кременная-сватовском рубеже обороны со стороны между населенными пунктами Невское и Торское – это река Красная с севера на юг – была попытка собрать порядка 200 человек вооруженных формирований Украины, более 10 единиц бронетехники и попытаться складками местности, лесным массивом пройти в сторону Кременной", – заявил он в эфире Первого канала.

По словам Киселева, российская разведка своевременно обнаружила колонны противника. По ним был нанесен удар из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

"Противник получил заслуженный урок", – добавил он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВС РФ могут покинуть Херсон в ближайшее время и перебраться на левый берег Днепра. По его словам, это значит, что жителям города необходимо уехать из населенного пункта как можно скорее. Для помощи в проведении эвакуации населения власти запустили горячую линию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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