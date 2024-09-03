Директор Института механики СО РАН Шиплюк приговорен к 15 годам колонии за госизмену

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Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка, признав его вину по статье "Госизмена". Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Шиплюка арестовали по делу о госизмене в начале августа 2022 года.

В мае 2023 года главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Валерия Звегинцева арестовали. Об этом стало известно после публикации обращения его коллег на сайте учреждения, которые обратились к властям с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку, спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, заявлял, что в Кремле ознакомились с обращением сибирских ученых после ареста их коллеги. Однако он не стал давать других комментариев на период проведения расследования. При этом, по его словам, выдвинутое Звегинцеву обвинение является серьезным.

