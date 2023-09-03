03 сентября, 08:44Политика
Регистрацию депутата Госдумы Сокола на пост главы Хакасии аннулировали
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию депутата Госдумы Сергея Сокола на пост главы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию.
"Вчера к нам поступило его заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы республики Хакасия по состоянию здоровья. Избирком Хакасии на основании этого заявления принял решение о снятии с него статуса зарегистрированного кандидата", – говорится в сообщении.
2 сентября Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Он уточнил, что речи о выписке пока не идет. Депутат отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России".
О том, что Сокола экстренно положили в больницу в Москве, стало известно 31 августа.
Позднее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнил, что состояние ранее доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола оценивается как тяжелое.
До этого Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. Сокол был участником спецоперации РФ на Украине. В указе президента уточнялось, что парламентария представили к награде за самоотверженность, которую он проявил при выполнении поставленных задач.
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