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РФ необходимо дать отпор тем, кто провоцирует глобальную катастрофу, и победить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Уроки истории особенно важны сейчас. Вновь подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в двадцатом веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе", – подчеркнул он.

По словам зампреда Совбеза РФ, граждане страны ощущают связь с героями, которые смогли уничтожить фашизм и открыть путь к свободе и развитию, процветанию и благополучию.

До этого бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные СМИ открыто говорят о наличии фашистов и нацистов в рядах ВСУ, но не осуждают этого. Западные же издания расстилают "красную дорожку" перед подобными формированиями, отметил политик, а также поддерживают продвижение нацизма и топчут наследие Словацкого национального восстания.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не забудет, что является наиболее пострадавшей в борьбе с нацизмом, и продолжит бороться с неонацизмом на Украине. Глава государства также добавил, что денацификация Украины – одна из ключевых задач России.

Кроме того, Путин ранее заявил, что Украина сделала героями последователей Адольфа Гитлера и возвела их на пьедестал почета. Он также заявил, что Зеленский "прикрывает неонацистов". Друзья-евреи Путина, как сообщил он сам, называют украинского лидера "позором еврейского народа".

В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов