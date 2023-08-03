Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в Запорожье слышны взрывы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины и в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены звучат в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале о громком взрыве в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье.

"Причиной его стал прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий", – написал Рогов.

Ранее представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

ВСУ попытались атаковать российский корабль беспилотным катером