Госдума и СФ единогласно приняли заявление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

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Госдума и Совет Федерации единогласно приняли заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также выплаты взносов в ее бюджет. Об этом сообщает РИА Новости.

В подписанном документе говорится, что в данной ситуации возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ исчерпаны. По этой причине сенаторы и депутаты Госдумы сочли обоснованным и закономерным приостановить участие делегации в организации.

Пока участие приостановлено, любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи с целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила незамедлительно направить в ПА ОБСЕ телеграмму о решении парламента РФ приостановить участие в ее работе.

Первым с такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Позже, 19 июня, его поддержали спикер ГД Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 28-го числа депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

