Матвиенко поддержала предложение приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу первого зампредседателя его комитета по международным делам Владимира Джабарова о приостановке участия РФ в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Джабаров пояснил, что инициатива о приостановке участия уже согласована с ГД, осталось только подготовить совместное решение. В свою очередь, Матвиенко отметила, что РФ ничего не потеряет после выхода из организации. Спикер Совфеда также добавила, что после приостановки членства РФ прекратить проводить выплаты в адрес структуры.

До этого Россия отказалась от участия в традиционном зимнем заседании ПА ОБСЕ. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев пояснял, что отказ связан с тем, что РФ не видит "добавленной стоимости в бесплодных дебатах", участники которых вместо поиска решений накопившихся проблем "будут упражняться в русофобии и сквернословии".

