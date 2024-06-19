Володин поручил комитету ГД подготовить постановление о выходе РФ из ПА ОБСЕ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить постановление о приостановке участия РФ в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой ранее выступил первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Тогда он сообщал, что идея была согласована с Госдумой.

Предложение Джабарова поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что РФ ничего не потеряет после выхода из организации.

До этого Россия отказалась от участия в традиционном зимнем заседании ПА ОБСЕ. Тогда же заявлялось, что страна прекращает финансирование организации до получения гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности российской делегации во всех мероприятиях ассамблеи в Вене.

