Депутат Слуцкий: ГД может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ 3 июля

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума может рассмотреть проект постановления по приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ на пленарном заседании 3 июля, рассказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

По словам Слуцкого, инициативу собираются рассматривать синхронно с Советом Федерации.

Ранее подготовить соответствующие проект поручил председатель ГД Вячеслав Володин. До этого с таким же предложением выступал первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Тогда он сообщал, что идея была согласована с Госдумой.

Предложение Джабарова поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что РФ ничего не потеряет после выхода из организации.

В феврале Россия отказалась от участия в традиционном зимнем заседании ПА ОБСЕ. Тогда же заявлялось, что страна прекращает финансирование организации до получения гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности российской делегации во всех мероприятиях ассамблеи в Вене.