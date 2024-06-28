Депутат Слуцкий: в ГД внесли проект о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о приостановке участия делегации РФ в работе Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) внесли в Госдуму, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", – цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что организация из площадки для обсуждения вопросов безопасности стала рупором русофобных политиков, которые отрабатывают антироссийскую повестку США и НАТО.

"Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ", – объяснил он, напомнив, что ранее сенаторам и депутатам неоднократно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи.

Однако, если "русофобская линия" будет пересмотрена, то Москва оставляет за собой право вернуться в эту организацию, уточнил Слуцкий.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее поддержала инициативу первого зампредседателя комитета по международным делам Владимира Джабарова о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ. Слуцкий позже отмечал, что депутаты могут рассмотреть законопроект на пленарном заседании в среду, 3 июля.

