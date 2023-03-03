В ЛНР сообщили о срыве контратаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские военные сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вооруженные формирования Украины в очередной раз приняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены", – сказал он.

По словам Марочко, украинские подразделения понесли потери в живой силе и технике и вернулись на ранее занимаемые позиции. Он уточнил, что контратака ВСУ была пресечена силами мотострелковых и артиллерийских подразделений, а также спецвойск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска вернутся в Красный Лиман. Он подчеркнул, что это может произойти скоро. Вместе с тем Пушилин пояснил, что в настоящее время на краснолиманском направлении идет напряженная артиллерийская борьба.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 350 украинских военных на донецком направлении

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