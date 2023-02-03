В ЛНР сообщили об освобождении поселка Белогоровка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врио главы Лисичанска Андрей Скорый сообщил, что поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике перешел под контроль российских военных, передает RT.

"Белогоровка уже наша", – заявил Скорый.

Поселок Белогоровка находится на границе с Донецкой Народной Республикой.

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" и военнослужащие второй бригады 2-го армейского корпуса заняли важный опорный пункт в районе села Веселого в ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

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