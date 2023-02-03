Медведев предрек Украине судьбу колонии, чью экономику будут постепенно уничтожать

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Украину ждет судьба колонии, чью экономику будут постепенно уничтожать, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, чем дольше "руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь", тем ближе окончательный крах экономики. Он уверен, что заплатить за это придется сполна. Медведев добавил, что Запад преследует цель не вылечить экономику Украины, а напротив, умертвить ее.

"Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории.", – написал зампред.

Он отметил, что все будет происходить постепенно – сперва будут уничтожены промышленность и аграрный сектор. Затем, по его мнению, будет уничтожена экономика в целом, а после – и сама страна.

Ранее зампред Совбеза назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной и подчеркнул, что Россия в ней победит. Он упомянул слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который напомнил, что РФ привыкла бороться до конца, победила Наполеона и Гитлера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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