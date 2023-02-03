России нет смысла возвращаться в Совет Европы – замглавы МИД РФ Грушко

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Парламентской газете".

Грушко напомнил, что изначально Совет Европы создавался для достижения большего единства европейских народов – об этом написано в первой главе его Устава. Однако теперь, по словам замглавы МИД, благодаря усилиям Запада он превратился в нечто противоположное.

"В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться", – отметил Александр Грушко.

16 марта прошлого года Россия прекратила членство в Совете Европы. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

В январе этого года Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Законопроектом предлагается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобный законопроект поможет устранить коллизии в российском правовом поле, которые возникли после выхода России из организации.

ГД приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

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