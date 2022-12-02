Пушков оценил заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине.

"Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный – самим себе", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, рискованность такого поведения со стороны НАТО состоит в том, что ситуация постоянно меняется. В качестве примера Пушков привел инцидент в Польше с падением украинской ракеты.

"Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых", – добавил он.

По итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем генсек НАТО заявил, что главная цель Альянса – предотвратить войну за пределами Украины и поддерживать ее "как никогда ранее".

При этом Столтенберг указал, что военный блок якобы не позволит втянуть себя в данный конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс продолжает навязывать Украине войну и поставлять вооружение, осложняя ситуацию для киевского режима.

До этого сенатор Константин Косачев назвал Столтенберга одержимым политиком, который не понимает, что стремление к миру и поставки оружия Киеву – это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Российский политик также указал на противоречивость заявлений генсека НАТО.

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