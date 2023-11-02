Армия Израиля сообщила об окружении Газы

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Израильские военные находятся на территории города Газа и окружают его с нескольких направлений. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"И я вижу, как мы добиваемся прогресса", – цитирует его ТАСС.

По словам Халеви, Израилю приходится воевать в очень сложной ситуации, в застроенной и густонаселенной местности.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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