Посольство Боливии в РФ передало Москве ноту о желании вступить в БРИКС

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Посольство Боливии в РФ передало Москве ноту о желании присоединиться к БРИКС, сообщает ТАСС.

По словам посла страны в России Марии Луисы Рамос-Урсагасте, в Боливии очень рады решению стран объединения пригласить президента Луиса Арсе на саммит в ЮАР.

"Мы передали эту ноту всем странам БРИКС – о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, они пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И, конечно, мы здесь передали заявку", – заявила она.

Ранее Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Предполагается, что Бразилия опасается стремления объединения стать противовесом США и Евросоюзу, тогда как Индия хочет более строгих правил присоединения к организации.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема расширения БРИКС действительно стоит на повестке дня, однако между членами объединения существуют разногласия по этому поводу.

Сейчас в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.