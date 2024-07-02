Байден назвал "опасным прецедентом" решение суда по иммунитету Трампа

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Решение Верховного суда США по частичному иммунитету бывшего президента Штатов Дональда Трампа в рамках дела о штурме Капитолия создает "опасный прецедент" и нарушает верховенство закона страны. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, выступление которого опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

"Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом", – сообщил Байден.

По его словам, общественность США имеет право получить ответы касательно штурма Капитолия, однако из-за решения Верховного суда подобное развитие событий уже крайне маловероятно. Теперь судить о поведении Трампа остается лишь самим американцам, добавил Байден.

Он также подчеркнул, что после данного решения суда президенты США смогут в принципе игнорировать закон. В заключение Байден выразил обеспокоенность за демократию в Соединенных Штатах.

В понедельник, 1 июля, Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Согласно документу, для Трампа и других экс-президентов страны полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках конституционных полномочий.

Сам Трамп назвал данное решение большой победой для демократии и конституции Штатов.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

