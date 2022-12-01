Оборонительные сооружения в Херсонской области возводятся в высоком темпе – власти

Фото: Минобороны РФ

Строительство оборонительных линий на левом берегу Днепра в Херсонской области ведется быстро и качественно. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они (фортификационные сооружения. – Прим. ред.) строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые", – заявил он.

Сальдо пояснил, что к работе привлечено большое количество строительных компаний, она ведется под руководством специалистов в области фортификации.

Ранее глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что ВСУ потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров от Снигиревки до Днепра за полтора месяца до начала отвода российских войск. Он пояснил, что расстояние от Снигиревки до Днепра составляет 20 километров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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