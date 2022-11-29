В Херсонской области рассказали о расправе над матерью и сыном из-за денег

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Мать и сына забили до смерти из-за денег на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.

Он также рассказал о расправах над жителями, на которых "показали пальцем украинские агенты".

Происходящее там глава администрации назвал разгулом нацистского террора. Барбашов подчеркнул, что в места фильтрации не пускают даже лояльных киевскому режиму СМИ. Он отметил, что происходящее не имеет никакого отношения к законности или соблюдению прав.

"То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой", – заключил Барбашов.

Ранее Следственный комитет РФ пообещал проверить информацию о массовых зачистках и казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области бойцами ВСУ. Речь идет о распространенной в соцсетях информации об убийстве мирных жителей в селе Малая Рогань в Харьковской области, а также оставшихся в Херсоне родителей студентов, эвакуировавших своих детей в Крым.



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