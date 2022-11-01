В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ

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США не ищут конфликта с Россией и не стремятся к смене власти в стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, россияне могут самостоятельно определять свое руководство.

Кроме того, отметил Кирби, Вашингтон намерен укрепить восточный фланг НАТО и помочь Украине, чтобы она подошла к переговорному процессу в наиболее выгодном положении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине нужно вести с США. По его словам, решающий голос – за Вашингтоном, а с Киевом невозможно о чем-то говорить. Он добавил, что невозможность договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским показали мартовские события.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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