США пойдут на переговоры с РФ в случае проигрыша демократов на выборах – СМИ

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Белый дом может пойти на переговоры с Россией, если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия. Об этом сообщил Мэтью Мэй в статье для The National Interest.

Он напомнил слова лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, который пообещал пересмотреть поток помощи Украине в случае победы. Вместе с тем он отметил, что Белый дом не может заниматься лишь украинской проблемой, несмотря на всю важность Киева в американской повестке.

По мнению автора статьи, заявление Маккарти можно считать намеком на то, что главной обязанностью американских властей является защита интересов избирателей. Он указал, что пока поведение Вашингтона не соответствует этой задаче.

Обозреватель подчеркнул, что у США есть три цели, среди которых избежание прямого столкновения с Россией, недопущение окончательного ухудшения отношений с ней и ограничение экономического последствия украинского кризиса. Мэй добавил, что администрация президента США Джо Байдена не выполнила две из этих целей.

"Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту", – написал обозреватель.

Мэй высказал мнение, что республиканское большинство в палате представителей сможет повлиять на политику Байдена в отношении России. В частности, считает автор, в случае сокращения помощи Украине Вашингтон будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем.

Мэй раскритиковал США за усиление военного присутствия в Европе и препятствование формированию стратегической автономии континента.

Ранее обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что администрации Байдена стоит прислушаться к призывам Владимира Путина и сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, для предотвращения катастрофического сценария между странами дипломатические усилия между Москвой и Вашингтоном вопиюще очевидны.



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