Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку в ближайшие дни

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни собирается провести с Владимиром Путиным телефонные переговоры по зерновой сделке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, в Турции верят в возобновление сделки. По его мнению, это всем пойдет на пользу.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина на вторник, 1 ноября, запланирован международный телефонный разговор.

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

Беспилотники Киева в Севастополе атаковали корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов украинской стороны.



Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

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