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01 октября, 23:59

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IRIB: КСИР заявил, что применил против Израиля гиперзвуковые ракеты

Иран применил против Израиля гиперзвуковые ракеты – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского комплекса ПВО. Об этом со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает иранское агентство IRIB.

По их данным, ракеты Fattah преодолели и уничтожили израильские системы ПРО Arrow 2 и Arrow 3.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Согласно заявлению КСИР, атака произошла в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

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