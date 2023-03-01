Американский министр призвала исключить недооценку военных возможностей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр армии США Кристин Вормут указала на опасность недооценки Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях [России]", – заявила она, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

В частности, министр указала на то, что Россия пока не в полной мере задействовала свои военно-воздушные силы в специальной военной операции на Украине, равно как и военно-морской флот.

Кроме того, Вормут напомнила о российских возможностях в киберсреде.

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию. Он обратил внимание, что Альянсу нужно больше солдат, боеприпасов и оружия.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!