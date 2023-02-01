Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился – Матвиенко

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что список претендентов на пост председателя Счетной палаты РФ заметно сузился.

"Изначально список был большой. Сейчас он уже сузился, но мы еще не завершили консультации, мы еще не определились по трем приоритетным кандидатам, которых мы должны в соответствии с Конституцией направить на рассмотрение президента", – передает ТАСС ее слова.

Матвиенко добавила, что на консультации по данному вопросу еще потребуется время.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост нового руководителя Счетной палаты стал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Согласно действующему законодательству, сенаторам необходимо внести не менее трех кандидатур, а утвердить одну из них должен президент.

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста председателя 29 ноября 2022 года, когда поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

К настоящему времени Кудрин вышел на работу в "Яндекс", где он занимает должность советника по корпоративному развитию. Бывший глава Счетной палаты опубликовал фотографию пропуска в своем телеграм-канале.

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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