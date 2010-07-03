Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветреная погода в Москве сохранится до четверга, 3 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение понедельника, вторника, среды и четверга ожидаются порывы около 15 метров в секунду. "Это не постоянно сильный ветер, это именно порывы", – уточнил метеоролог.

Ранее в связи с сильным ветром и затяжными дождями в Гидрометцентре предупредили о потенциально опасных погодных условиях в десяти регионах ЦФО.

Сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областях до 21:00 понедельника, в Ивановской – до 09:00 вторника, в Рязанской – до 05:00 вторника, в Тульской – до 23:00 вторника. В Москве и Подмосковье непогода продлится до 09:00 среды.



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Столичных автомобилистов призвали не парковаться под рекламными щитами и деревьями из-за порывистого ветра. В ЦОДД напомнили, что в Москве в понедельник – +13... +15 градусов, сыро и ветрено.

Из-за порывистого ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до девяти утра 2 октября.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на неделе в столице потеплеет из-за мощного циклона. Самый теплый день ожидается в четверг, 3 октября. В этот день температура днем достигнет +17...+19 градусов.