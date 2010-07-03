Синоптики пообещали потепление до +19 градусов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует потепление в столице до +19 градусов, передает RT.

Синоптик пояснил, что на текущей неделе к центру европейской России приближается мощный циклон, который спровоцирует повышение температуры. Уже сегодня температура воздуха в городе прогреется максимум до +15 градусов, а завтра – до +17.

Вильфанд уточнил, что самый теплый день ожидается в четверг, 3 октября. В этот день температура днем достигнет +17...+19 градусов. Однако, по его словам, теплая погода будет сопровождаться дождями и порывистым ветром.

Метеоролог добавил, что теплая погода надолго в столице не задержится. Уже в субботу температура вновь начнет снижаться и составит всего +5...+10 градусов.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за порывистого ветра. В связи с этим столичных автомобилистов призвали не парковаться под рекламными щитами и деревьями. Предупреждение действует с 09:00 30 сентября до 09:00 2 октября.

