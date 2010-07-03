Синоптики прогнозируют теплый октябрь в России

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики прогнозируют теплый октябрь на территории России. Температура может на 1-1,5 градуса превышать норму или быть около нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теплее обычного будет в Уральском, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Западной Сибири и средней половине Сибири и Дальнего Востока.
Около или немного ниже нормы температура в октябре будет в Ленинградской и Мурманской областях и Республике Карелия. Температура чуть ниже нормы также ожидается в Бурятии, Иркутской, Читинской и Амурской областях, а также на юге Хабаровского края.
Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России – южнее линии Брянск – Тула – Самара – Уфа – Оренбург. Также дефицит осадков будет на среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, на юге Якутии и в устье Амура.
Повышенный уровень осадков ожидается на Камчатке и Чукотке. Пожарная опасность в лесах РФ не прогнозируется. Вильфанд отметил, что точность месячного прогноза составляет 75%.
Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что на предстоящей неделе Москву накроет волна тепла. Температура окажется на три-пять градусов выше средних многолетних значений.
По прогнозам, в понедельник, 30 сентября, столбики термометров покажут 12–14 градусов. Будет пасмурно, с небольшими дождями и сильным ветром.
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