Жара до 32 градусов ожидается в Москве 29 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и небольшой дождь во второй половине дня ожидаются в Москве в субботу, 29 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов, по области – от 27 до 32 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 28 июня, воздух в Москве уже прогревался до 30 градусов. Из-за жары в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 30 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

