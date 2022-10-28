В ГД подготовят законопроект об отправке артистов театров в агитбригады на фронт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме подготовят законопроект, предусматривающий отправку артистов государственных театров в агитационную бригаду на фронт. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов", – приводит слова Гусева РИА Новости.

Кроме того, депутат выразил мнение, что деятели культуры, которые получают зарплату или гранты от государства, но высказываются против политики страны, должны перестать получать эти средства.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что добровольцы находятся в боевом настрое на спецоперации. По его словам, бойцы "рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России". Он также отметил высокий уровень вооружения российской армии. Рогозин назвал такие методы правильными, так как украинских военных снабжает блок НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Министр обороны Украины признал, что страна стала полигоном для испытаний западного оружия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!