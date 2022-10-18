Путину вручили альбом со снимками жен участников СВО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил Владимиру Путину альбом со снимками жен военных, которые являются участниками специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Азаров заявил, что жительницы Самары захотели организовать фотовыставку на территории региона для поддержки своих супругов. По словам губернатора, жены военных считают, что если за каждым бойцом стоит сильная российская женщина, то значит и все государство.

Путин оценил фотографии и попросил Азарова оставить ему альбом. Во время встречи российский лидер переговорил с губернатором о социально-экономической обстановке в регионе, а также о сельском хозяйстве, медицине и промышленности.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко на юбилей подарил Путину трактор. По его словам, с помощью подобного транспорта можно заниматься посевом зерна и поставлять его Европе, "чтобы не голодали и не воровали у Украины хлеб".

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