Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о неоязыческих культах на Украине. Об этом сообщает издание "Лехаим".

Статья Павлова под заголовком "Что варят в ведьмином котле. На Украине набрали силу неоязыческие культы" была опубликована в одном из российских СМИ. В своем материале Павлов заявил, что на Украине с 1990-х годов множилось число адептов религиозных сект. По его словам, ослепленные далекими от религиозных учений и морали идеями фанатики творили множество зверств в Донбассе и других регионах Украины. В частности, Павлов назвал распространенное в иудаизме направление – любавичский хасидизм – сектой. Он добавил, что главный принцип этого верования заключается в превосходстве над всеми нациями и народами. Павлов также призвал к десатанизации Украины.

Главный раввин России же заявил, что еврейская община восприняла указанный материал с крайним недоумением. Лазар добавил, что изложенные в статье Павлова тезисы оскорбляют миллионы верующих евреев, включая значительное число верующих в России.

Он также пояснил, что религиозное движение "Хабад" является законной школой иудаизма.

"Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом", – подчеркнул Лазар.

Раввин добавил, что идеология этого движения постулирует уважение ко всем религиям, народам и к каждому человеку в отдельности. Он также призвал власти и общества отреагировать на "новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России".

Ранее замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов перечислил преступления Киевского режима. Так, по его словам, Вооруженные силы Украины неизбирательно применяли огонь, пытали российских солдат, организовывали покушения на гражданских сотрудников органов управления и использовали мирных жителей в качестве живых щитов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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