В Москве за сутки выявили 2 234 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

За прошедшие сутки в Москве были выявлены 2 234 случая COVID-19. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением медиков потребовались 121 человеку. Полностью выздороветь удалось 1 937 людям. При этом за минувшие 24 часа в столице скончались 12 пациентов.

Накануне были выявлены 2 411 случаев заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 3 339 776 случаев заболевания. Выздоровели 3 142 622 человека, скончались от коронавируса и сопутствующих осложнений 47 842 человека.

До этого стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 7 164 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что экспорт коронавируса из Китая вряд ли представляет опасность для России. По ее словам, угроза может возникнуть, только если завоз инфекции совпадает с появлением нового варианта, вызывающего обеспокоенность.

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