В Санкт-Петербурге подтвердили рассылку повесток с напоминанием об ограничениях за неявку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Военные комиссариаты Санкт-Петербурга начали рассылать военнообязанным гражданам повестки, в которых упоминаются ограничительные меры при неявке. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Она прокомментировала кадры документов, которые опубликовали СМИ.

"Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток", – подчеркивается в сообщении.

До этого военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме начнется во время весеннего призыва. По его словам, порядок направления граждан на военную службу не изменился. Также прежним осталось и действующее законодательство.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков заявил, что весенняя призывная кампания протекает в плановом режиме, она завершится 15 июля 2023 года. Он указал, что уже оповестили 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Согласно проекту, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.